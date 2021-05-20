دولة الإمارات تعلن شفاء 1374 حالة جديدة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت الإمارات إجراء 244,880 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الفحوصات الجديدة أسهمت في الكشف عن 1,401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 551,430 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,642 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531,459 حالة.