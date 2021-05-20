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دولة الإمارات تقدم 11,8 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 11,8 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 117,863 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 11,822,054 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 119.53 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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