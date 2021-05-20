دولة الإمارات تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام في أفريقيا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أكدت دولة الإمارات على موقفها الدائم والتزامها بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا.



جاء ذلك في البيان الخطي لدولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن رفيع المستوى برئاسة وانغ يي وزير خارجية الصين التي تترأس بلاده المجلس لشهر مايو 2021، والذي عقد من خلال الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس ناقش معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في أفريقيا في ظل التعافي من تفشي جائحة كوفيد-19.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا، كذلك خلال عضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

وتطرق بيان الإمارات الخطي إلى أهمية مكافحة الإرهاب؛ والذي يعد أحد أسباب النزاع في القارة الأفريقية، وكذلك في منطقة الساحل.

وأكدت الإمارات التزامها بالجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ودعمها للقوة المشتركة التابعة لمجموعة الساحل الخمس، والذي يشمل كلية الدفاع في موريتانيا.

كلمة الإمارات اختُتمت بالتأكيد على ضرورة مواصلة جهود الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في القارة الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لمواجهة تحديات السلام والأمن المعقدة، وكذلك الأسباب الجذرية للنزاع,

وشدد في هذا السياق على أهمية تمكين المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والفعالة في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن.

كما أشار البيان في هذا السياق إلى مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، حيث تم تدريب أكثر من 100 إمرأة من المنطقة الأفريقية بهدف زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن.