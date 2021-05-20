شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في معدل التطعيم في الهند مع تفاقم الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس انخفاض معدلات التطعيم في الهند بنسبة 73% خلال الأسابيع الماضية، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه نقص جرعات اللقاح.

وقد جرى توزيع 16ر1 مليون جرعة أمس الأربعاء ، مقارنة بأعلى عدد بلغ 3ر4 مليون جرعة في الخامس من أبريل الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وهذا يعد سادس يوم على التوالي تقوم فيه الهند بتوزيع أقل من مليوني جرعة لقاح. وقال الخبراء الطبيون إن حملة التطعيم هى السبيل الوحيد لمنع اندلاع موجة تفش ثالثة للفيروس.

وعلى الرغم من أن الهند تعد مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات، إلا أنها قامت حتى الآن بتطعيم 3 % من تعداد سكانها البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة.