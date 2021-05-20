تحويل مركز الشفاء في كربلاء لمركز متخصص لعلاج حالات 'كورونا'

بغداد - ياسين صفوان - تواصل كوادر قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة اعمالها لتحويل مركز الشفاء رقم (1) في كربلاء المقدسة إلى مركز متخصص لعلاج حالات (كورونا) بنظام الغرف المنعزلة دعما لكوادر وزارة الصحة في مواجهتها للجائحة.

وقال رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور ستار الساعدي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "كوادر العتبة الحسينية باشرت بتحويل مركز الشفاء للعناية والطوارئ (الشفاء 1) في كربلاء المقدسة الى مركز متخصص لعلاج مصابي (كورونا)".

وأوضح أن "المركز أصبح عبارة عن غرف منعزلة بعدد (54) غرفة، فضلا عن اضافة منظومة استدعاء الممرض، بالإضافة الى وجود (12) سريرا للعناية المركزة، واسرة لغسيل الكلى".

وأضاف إنه "تم توفير مختبر واشعة، فضلا عن استقدام كوادر طبية متخصصة، كما أنه سيكون بإدارة مشتركة مع دائرة صحة كربلاء وبأشراف العتبة الحسينية لضمان الخدمة النوعية للمواطنين الكرام ومن المؤمل افتتاحه مطلع الشهر المقبل".