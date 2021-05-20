انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية ،اليوم الخميس، إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.