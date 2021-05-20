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بغداد.. خلاف عائلي يودي بحياة الزوج واصابة الزوجة

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، بنشوب خلاف عائلي بين رجل وزوجته تطور الى استخدام السلاح الخفيف "مسدس" ما ادى الى اصابة الزوجة ومقتل الوزج في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، : ان "خلافا عائليا بين رجل وزوجته تطور الى استخدام السلاح الخفيف"مسدس"، حيث قام الرجل بضرب زوجته بمنطقة الفخذ واصابها ، وتمكنت من اخذ المسدس منه وضربه بمنطقة الظهر ووضعت المسدس بيده فارق الحياة على الفور".

وأضاف "وصلت قوة الى مكان الحادث واثناء التحقيق ادعت الزوجة انه هو من قام بالانتحار بعد ان ضربها، واثناء الكشف على الجثة من قبل خبير الادلة لاحظ وجود الرصاصة بمنطقة الظهر".

واشار المصدر " اثناء مواجهة الزوجة بالحقيقة اعترفت صراحة بقيامها بالقتل بحجة الدفاع عن النفس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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