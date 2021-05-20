هيفا وهبي في تجربة تمثيلية فريدة من نوعها وجديدة.. شاهد الفيديو

بغداد - ياسين صفوان - تخوض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تجربة هي الأولى لها منذ دخولها مجال التمثيل.

ونشر الفنان المصري باسم سمرة، عبر حسابه على "إنستغرام"، برومو فيلم "أشباح أوروبا"، المقرر طرحه في دور العرض في الفترة المقبلة، وظهرت فيه هيفاء وهبي، وهي تضع الماكياج ثم تجري مشاهد "أكشن"، هي الأولى من نوعها بالنسبة لها.

وكشف البرومو عن وجود صراع مع عصابة إجرامية تتاجر في الآثار، ويواجهها ثلاثة أطراف مجتمعين في الفنانين هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي، يواجههم الفنان عباس أبو الحسن، الذي يجسد شخصية قائد العصابة، بينما يمثل باسم سمرة دورا محوريا في مواجهة الطرفين من أجل مصلحته الشخصية.

وتخوض هيفاء وهبي، من خلال هذا الفيلم، رحلة الصعود من فتاة تعيش في حارة شعبية، إلى سيدة أوروبية ترتدي ملابس بأحدث صيحات الموضة لتواجه تلك العصابة، بعدما تتورط في مشاكل معهم.

فيلم "أشباح أوروبا" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.