الإمارات تستنكر محاولة استهداف مليشيا الحوثي لجازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دانت دولة الإمارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مدينة جازان السعودية بطائرة مفخخة.

وعبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات المليشيات المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت دولة الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

كما حثت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية لا يتجزأ؛ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم الخميس أنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية تجاه جازان جنوب المملكة.

وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة، ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.