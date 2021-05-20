نتنياهو: إسقاط مسيرة مسلحة أطلقتها إيران من سوريا أو العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أسقط طائرة مسيرة مسلحة أطلقتها إيران من سوريا أو العراق عبر الحدود مع الأردن.

وقال خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "قبل يومين أرسلت إيران مسيرة مسلحة إلى إسرائيل من العراق أو سوريا".

وأضاف وهو يحمل جزء من المسيرة "كانت مسلحة وقامت قواتنا باعتراضها على الحدود بين إسرائيل والأردن".

وتابع نتنياهو: "اعتقد أن هذا يقول كل شيء عن الداعم الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم".

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن قبل يومين إسقاط مسيرة عند الحدود الأردنية- الإسرائيلية دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.