إصابة زعيم "بوكو حرام" أبوبكر شكوي بجروح خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب زعيم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية أبوبكر شكوي بجروح خطيرة، في محاولة انتحار تفاديا لأسره من عناصر تابعة لتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر استخباراتي، لم تسمه، أنه بعد معارك مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، حوصر أبوبكر شكوي ورجاله الأربعاء في معقلهم غابة سامبيسا.

وأضاف: "لكي لا يقع في الأسر أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه.. أصيب بجروح خطيرة".

وأشار المصدر إلى أن عددا من مقاتليه نجح في الفرار ونقلوه معهم.

فيما صرح مصدر استخباراتي ثان لفرانس برس بأن أبوبكر شكوي أصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تمردا منذ أكثر من 10 سنوات. والنزاع الذي بدأ بهجمات لبوكو حرام منذ 2009 أوقع أكثر من 40 ألف قتيل وهجّر مليوني شخص.



وامتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة في مدرسة في شيبوك ما أثار استياء دوليا، ومنذ بدء التمرد أعلن مرارا عن مقتل هذا الزعيم الإرهابي.

وفي 2016 انقسمت المجموعة إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبوبكر شيكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا، ومن جهة أخرى جماعة معترف بها من قبل تنظيم داعش معقلها في محيط بحيرة تشاد.

والمجموعتان تقاتلان الجيش النيجيري كما تدور اشتباكات بينهما للسيطرة على المنطقة، في السنوات الأخيرة تصاعدت قوة تنظيم داعش في غرب أفريقيا وسيطرت على مزيد من الأراضي وشنت هجمات أكثر تطوراً.