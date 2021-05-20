وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة في اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس استمرار دعم بلاده لليمن ، مشددا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري اليوم الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن الشقيق للخروج من محنته الحالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد حافظ ، في بيان صحفي اليوم ، بأن الوزير شكري جدَّد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق. هذا، وتم الترحيب مجددًا بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في آذار/ مارس الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية.

ووفق المتحدث ، شدد الوزير شكري على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حول المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.