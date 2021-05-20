الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا ضخما للحصول على 1.8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بيونتك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع الاتحاد الأوروبي عقدا مع شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية لشراء ما يصل إلى 8ر1 مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، بعد صفقة أخرى أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن الاتفاق الجديد يسمح للدول الأعضاء بشراء 900 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك الحالي أو اللقاح الذي يتم تطويره ليلائم سلالات أخرى من الفيروس، بالإضافة إلى خيار شراء 900 مليون جرعة أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في البيان: "أدت (شركتا) بيونتك وفايزر دورا رئيسيا في مساعدتنا على تقديم جرعات كافية حتى تموز/يوليو لتطعيم 70% من السكان البالغين".

وأبرم الاتحاد الأوروبي بالفعل عقدي توريد مع شركة بيونتك، المتخصصة في تكنولوجيا المادة الوراثية التي تعرف باسم الحمض النووي الريبوزي المُعدّل بالنيوكليوسيد، وشركة فايزر العملاقة للأدوية للحصول على 600 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره الشركتان.

وبدأت عمليات التسليم في نهاية عام .2020 ويتوقع التكتل تسلم 250 مليون جرعة لقاح من بداية نيسان/أبريل الماضي حتى نهاية حزيران/يونيو.

وقالت فون دير لاين عندما تم الانتهاء من العقد الجديد إنه سوف يسمح للاتحاد الأوروبي بتطعيم الأطفال.

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول الغنية إلى التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة بدلا من البدء فورا في تطعيم الأطفال.