اخبار العالم

السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 294 شخصًا، و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 121 إصابة و232 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 182 ألفًا و649 شخصًا، بينهم 10 آلاف و183 حالة نشطة، ووفاة 3102 شخصًا.

 

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا