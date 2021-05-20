السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 294 شخصًا، و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 121 إصابة و232 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 182 ألفًا و649 شخصًا، بينهم 10 آلاف و183 حالة نشطة، ووفاة 3102 شخصًا.

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.