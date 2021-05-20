مملكة البحرين تصدر عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مملكة البحرين عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، يبدأ تطبيقها من يوم الجمعة 21 مايو 2021 لغاية تاريخ 3 يونيو.



- قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي" ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.

-قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.

-حصر الخدمات الداخلية للمطاعم ودور السينما والصالونات وغيرها، للمتطعمين والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.

-حصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.