شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تفتح باب التسجيل لأخذ الجرعة التنشيطية من لقاح سينوفارم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن فتح باب التسجيل لأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح سينوفارم الصيني.



ودعت الوزارة الفئات الأكثر عرضة للخطر الذين أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم سينوفارم، من العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية، وجميع البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق، ومن يعانون من السمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم