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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 11,8 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 117,863 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 11,822,054 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 119.53 جرعة لكل 100 شخص.
ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".