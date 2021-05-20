شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زعيم "بوكو حرام" الإرهابية "بجروح خطيرة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانو (نيجيريا) - أ ف ب

أصيب زعيم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية أبو بكر شكوي بجروح خطيرة في محاولة انتحار تفادياً لأسره من مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرق نيجيريا، على ما أعلن الخميس مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات.

وقال المصدران إنه بعد معارك مع مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، حوصر أبو بكر شكوي ومسحلوه يوم الأربعاء في معقلهم وسط غابة "سامبيسا".

وأكد أحد المصدرين: "لكي لا يقع في الأسر أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه، وأصيب بجروح خطيرة".

وذكر المصدر أن عدداً من مسلحيه نجح في الفرار، ونقلوه معهم، كما صرح مصدر استخباراتي ثان أن أبو بكر شكوي أصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تمرداً منذ أكثر من 10 سنوات، والنزاع الذي بدأ بهجمات لـ"بوكو حرام" منذ 2009 أوقع أكثر من 40 ألف قتيل، وهجر مليوني شخص، وامتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة من مدرسة في "شيبوك"، ما أثار استياءً دولياً، ومنذ بدء التمرد، أُعلن مراراً عن مقتل هذا زعيم التنظيم الإرهابي.

وفي 2016، انقسمت المجموعة إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر شيكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة "سامبيسا"، ومن جهة أخرى جماعة معترف بها من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي معقلها في محيط بحيرة تشاد.

والمجموعتان الإرهابيتان تقاتلان الجيش النيجيري، كما تدور اشتباكات بينهما للسيطرة على المنطقة، وفي السنوات الأخيرة تصاعدت قوة تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، وسيطرت على مزيد من الأراضي وشنت هجمات أكثر تطوراً.