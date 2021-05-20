شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية تخلو من وفيات "كورونا" للمرة الأولى منذ 7 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس، إنه للمرة الأولى لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في الضفة الغربية منذ سبعة أشهر.

وأضافت في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل اليوم حالتي وفاة و92 إصابة جديدة بكورونا، فيما بلغت عدد الحالات الجديدة في الضفة الغربية اليوم 132 حالة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي بلغت حوالي 333598 والوفيات 3718.