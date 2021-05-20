شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يضع نظاماً لإعادة توزيع المهاجرين القادمين إلى إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

نقلت صحيفة إيطالية الخميس عن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي قولها، إن المفوضية الأوروبية على اتصال مع دول الاتحاد لوضع نظام لإعادة توزيع المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا خلال فصل الصيف.

وقالت المفوضة يلفا جوهانسون لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية: "أنا على اتصال مع الحكومات لوضع شبكة من المعونة الطوعية لإعادة التوزيع طوعاً بما يساعد إيطاليا طوال شهور الصيف إلى حين إقرار إصلاحات الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أيضاً أنها مستعدة للتواصل مع ليبيا من أجل التوصل لاتفاق جديد يتعلق بالهجرة، وأنها على يقين من حدوث ذلك قبل الانتخابات المقررة بالبلاد في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وعبّرت عن أملها في التوصل إلى اتفاق عالمي مع تونس بحلول نهاية العام 2021.