«فيتش» تثبت تصنيفات «العربي المتحد» و«المصرف»

الشارقة: ”الخليج 365”

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف) عند درجتي «A» و«F1» على التوالي، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تثبيت تصنيف الجدوى عند درجة «b+». وتعكس هذه التصنيفات الاحتمالية العالية بتلقي المصرف الدعم في حال اقتضت الضرورة ذلك.

كذلك، ثبتت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل للبنك العربي المتحد عند درجتي «BBB+» و«F2» على التوالي مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيف الجدوى لديه عند درجة «b»، وتصنيف الدعم عند درجة «2». وقالت الوكالة إن هذه التصنيفات تعكس الاحتمالية العالية بتلقي البنك الدعم في حال اقتضت الضرورة ذلك.