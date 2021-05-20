انتهاء تصوير «لا كاسا دي بابيل 5»

انتهى صناع المسلسل الأسباني الشهير«لا كاسا دي بابيل 5» من تصوير الجزء الخامس والأخير منذ أيام قليلة، كما أعلن بطل المسلسل ألفارو مورتي والمعروف بلقب «البروفيسور» ذلك عبر حسابه على «إنستجرام» من خلال مقطع فيديو وعدد من الصور من كواليس التصوير،

وظهرت في الصور ومقطع الفيديو الممثلة الإسبانية المعروفة أورسولا كوربيروالشهيرة بشخصية «طوكيو» وتحدثت من خلال مقطع الفيديو عن دورها، وعن بعض التفاصيل الخاصة بالجزء الخامس والأخير من السلسلة الشهيرة التي بدأت أولى أجزائها في بداية 2017، وكتبت: «حان وقت النهاية».

وكان من المقرر طرح المسلسل في بداية إبريل الماضي إلا أن ظروف فيروس كورونا أجلت التصوير كثيراً، ما أعاق عرضه في ذلك الوقت ليعرض كما أعلن بطلا العمل نهاية 2021.