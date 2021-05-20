شكرا لقرائتكم خبر عن حريق متعمد في منزل المدير التنفيذي لسلتيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تعرض منزل بيتر لافيل (61 عاماً) المدير التنفيذي لنادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم، جنوب العاصمة جلاسكو، لحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء عندما كانت العائلة تغط في نوم عميق إثر هجوم من شخص بدأ بإشعال النار بمرآب السيارات.

ولم يتعرض لافيل وابنته وحفيدته (4 أشهر) لأذى، وعلق مصدر في الشرطة: «كاميرات المراقبة التقطت صورة الشخص، هذا تصرف همجي أدى لتدمير 3 سيارات وأجزاء من المنزل، كان يمكن أن تكون الأضرار أكبر».

واعتبرت الشرطة الحادثة بأنها جريمة متعمدة وطالبت بتقدم من يملك معلومات عن الحادثة لمعرفة مزيد من التفاصيل. الشخص كان يرتدي «جاكيت بغطاء رأس» وملثماً بكمامة، وفق الشرطة، وشوهدت سيارة فضية عائلية بالقرب من المكان ساعة وقوع الحريق.

وحظي لافيل بدعم من شخصيات كروية وانتقد كريس ساتون، مهاجم سلتيك السابق والمحلل في بي بي سي سبورت، الهجوم ووصفه بـ«الجبان» فيما وصفه رامون فيجا لاعب سلتيك الأسبق بتغريدة بالـ«الصادم وغير المقبول إطلاقاً».

يعتقد خبراء أن الهجوم على منزل لافيل كان بدافع الانتقام منه بعد حصد الغريم رينجرز لقب الدوري بالعلامة الكاملة وإزاحة سلتيك عن عرشه الذي تربع عليه سنوات.