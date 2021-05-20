شكرا لقرائتكم خبر عن خليل المنصوري يطلع على استعدادات فرق العمل لإكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد سلطان العويص، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط، اجتماعاً مع مركز شرطة جبل علي، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث إكسبو دبي الدولي، حيث اطلع المنصوري خلال الاجتماع على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، والإحصاءات المرورية والجنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات، والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.

وأكد المنصوري أن الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي اهتماماً كبيراً للحدث العالمي إكسبو 2020، من خلال الاجتماعات الدائمة مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الاستعداد الكامل والفعال لاستقبال الحدث العالمي.

كما أكد اللواء المنصوري على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، حيث تعتبر المنطقة العصب الاقتصادي للإمارة وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، خصوصاً أن معرض إكسبو الدولي يقع ضمن اختصاص المركز.