شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تلمس أصداء إيجابية «سوق السفر».. و3000 زائر لجناح طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» مشاركتها الناجحة في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 حتى 19 مايو الجاري، وتعد دورة 2021 استثنائية كونها تنظم بحضور شخصي مباشر بعد 18 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، وليمثل المعرض انطلاقة نحو تعافي قطاع السفر العالمي، ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع في دبي.

وتميزت مشاركة «دبي للسياحة» بحضور كبير من خلال جناح ضخم لدبي مثّل أبرز الشركاء والأطراف المعنية في الإمارة، بما في ذلك حوالي 70 جهة من القطاعين العام والخاص، من بينها الجهات الحكومية، ومجموعة من سلاسل الفنادق الدولية ومزودو الخدمات السياحية، كما تميز الجناح بحضور قوي لـ«إكسبو 2020 دبي»، الذي استعرض برنامج الحدث الدولي الأول من نوعه في المنطقة، وشملت الجهات المشاركة في جناح دبي أيضاً كلاً من شرطة دبي، وهيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

«دبي للسياحة»

وكان المعرض منصة مثالية لـ «دبي للسياحة» وشركائها في المدينة، حيث تمكنوا من عقد أكثر من 6000 لقاء خلال أربعة أيام مع مسؤولي وممثلي شركات السياحة والسفر، بالإضافة إلى استقبال حوالي 70 من المتخصصين بالقطاع ممن يمثلون أكثر من 18 دولة بما فيها: إيطاليا، والمكسيك، وبولندا، ورومانيا، وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك قامت «دبي للسياحة» بدعم من شركائها الرئيسيين طيران الإمارات، و«فلاي دبي»، و«سيزارز بالاس»، و«عين دبي» بتنظيم برنامج لمجموعة من الوفود التجارية العالمية الزائرة التي عاشت أجواء وإحساس الضيافة العربية الأصيلة خلال زيارتها لدبي. كما نظمت «المغامرات العربية» و«رضا تورز» جولة تعريفية للوفود المشتر لمشاهدة المعالم السياحية ومناطق الجذب المهمة في المدينة ومنها جزيرة «بلوواترز»، وحي الفهيدي التاريخي.

وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل قطاع السياحة في دبي بشكل خاص وعلى مستوى العالم أيضاً مع أحدث الإجراءات الاحترازية في دبي التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة التي شملت على سبيل المثال زيادة نسبة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100 بالمئة، وأيضاً رفع نسبة القدرة الاستيعابية لحضور الفعاليات الترفيهية إلى 70 بالمئة، وكذلك إتاحة الفرصة للأشخاص لحضور فعاليات محددة شرط أن يكونوا قد أخذوا لقاحاً ضد «كوفيد-19».

جناح «الإمارات»

اختتمت طيران الإمارات بنجاح وأمان مشاركتها في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021)، أكبر حدث حضوري في صناعة السفر يقام على مستوى العالم منذ بداية الجائحة.

وتعكس إقامة معرض سوق السفر العربي هذا العام جهود دبي المستمرة ونهجها المتسق لإعادة تنظيم الأحداث الكبرى مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة للزوار، حيث كانت أول مدينة في العالم تعيد الأحداث الحية، ما عزز مكانتها كمركز عالمي لسياحة الأعمال بالإضافة إلى كونها مكاناً آمناً لاستضافة الأحداث العالمية.

ورحبت طيران الإمارات، مع اعتماد بروتوكولات صحية مشددة، بأكثر من 3000 من المشاركين والزوار في جناحها خلال معرض سوق السفر العربي الذي استمر أربعة أيام (16-19 مايو2021)، ونالت تكريم منظمي الحدث بفضل التزامها إجراءات السلامة أثناء استضافة زوار جناحها.

وتضمنت البروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة جميع الزوار والعاملين تحديد الأعداد التزاماً بمتطلبات السعة، وألواح زجاجية عازلة حول الجناح، وتطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيف شامل للمقاعد والأسطح وتطهيرها بعد كل استخدام ومحطات لتعقيم اليدين، بالإضافة إلى قوائم رقمية للضيافة والمواد الإعلامية ووضع ألواح زجاجية عازلة على طاولات الاجتماعات وإجراءات عديدة أخرى.

وشكّلت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة أبرز معروضات جناح طيران الإمارات، حيث أقبل الزوار على تجربتها واختبار ميزاتها. ويتميز مقعد «السياحية الممتازة» بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين.

وشملت معروضات جناح طيران الإمارات أيضاً الجناح الخاص المغلق بالكامل للدرجة الأولى على طائرة «البوينج 777-300ER Gamechanger» ومقعد درجة رجال الأعمال على طائرة «البوينج 777» والصالون الجوي على طائرة «الإيرباص A380» الذي جرى تحديثه مؤخراً، بالإضافة إلى المنتجات الشهيرة الأخرى، مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى وأحدث نسخة من مقاعد الدرجة السياحية، مع التشطيبات الداخلية والألوان الجديدة، وتفاصيل التصميم الداخلي للطائرات التي تظهر شكل شجرة الغاف.

وأكدت طيران الإمارات، خلال معرض سوق السفر العربي، التزامها بالتعاون مع شركاء الصناعة والموردين لدعم انتعاش صناعة السفر، مع التركيز على المبادرات السياحية المشتركة والعلاقات التقنية وتعزيز الشراكات المستمرة عبر منظومة السياحة والطيران. ووقعت الناقلة مذكرة مع الحكومة الإندونيسية لتطوير عودة حركة السياحة من وإلى تلك الدولة. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «هواوي» ستتيح للعلامتين التجاريتين تعزيز الوعي عبر قطاعاتهما لجمهور أوسع في الشرق الأوسط وخارجه. كما استقبل مسؤولو طيران الإمارات وفوداً من عدة دول، حيث جرى بحث واستكشاف الفرص المختلفة لتعزيز وتطوير التدفقات السياحية.