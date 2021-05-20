دبي ترحب بالعائلات السعودية.. «نورتوا داركم»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي عن استقبال ضيوفها من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عودة الرحلات الدولية بين البلدين. وأطلقت دبي حملة #نورتوا_داركم للترحيب بالسياح والزوار من المملكة وتدعوهم لاستكشاف مجموعة واسعة من الوجهات الجديدة، من فنادق ومعالم سياحية ومناطق ترفيهية.

وتقدم العديد من الفنادق خصومات لحاملي جوازات السفر السعودية تصل إلى 40% على حجوزات الغرف. ويمكن أيضاً للزوار من السعودية، اختبار تجربة الإقامة في أحدث الفنادق على مستوى المدينة، كما تقدم مجموعة من أروع الوجهات الترفيهية للأفراد والعائلات وتذاكر بأسعار مذهلة.

وتتخذ الفنادق والمعالم السياحية في دبي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنح المقيمين والزوار على حد سواء، فرصة التمتع بباقة متنوعة من التجارب في بيئة آمنة ومريحة.

«ذا ڤيو آت ذا بالم»

وتقدم «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة التابعة لشركة نخيل، مجموعة من العروض المتنوعة الخاصة للترحيب بالعائلات السعودية والتمتع باستكشاف معالم «نخلة جميرا» ومشاهدة أفق دبي ومنظر بحر العرب من دون أي معوقات تحجب النظر، وذلك اعتباراً من 17 مايو/ أيار الجاري ولغاية 17 يونيو/ حزيران المقبل. وتتزامن هذه الخطوة مع تخفيض قيود السفر التي باشرت بتطبيقها أخيراً السعودية.

وسوف يتمكّن زوار «ذا ڤيو آت ذا بالم» التي فتحت أبوابها أمام الجمهور في إبريل/ نيسان الماضي، من عيش تجربة مشوّقة عبر القيام برحلة تفاعلية تضم أيضاً «معرض ذا ڤيو» الذي يؤرّخ المراحل التي مرّت بها عملية بناء «نخلة جميرا» إضافة إلى إنجازاتها وإبداعاتها. وبإمكان الزوار الوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة بسهولة من «نخيل مول»، وهي متصلة مباشرة بمحطة القطار الأحادي «ذا بالم مونوريل».

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مشاركة ناجحة

​واختتم جناح المملكة العربية السعودية مشاركته في معرض «سوق السفر العربي»، وسط حضور لافت نجحت من خلاله الهيئة السعودية للسياحة ـ بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً من القطاع الخاص والوجهات السياحية في المملكة ـ في تسليط الأضواء على السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية القادمة على مستوى العالم بمقوماتها الهائلة من الكنوز السياحية والفرص الاستثمارية، عبر إجراء ما يقارب من 900 اجتماع ثنائي خلال أيام المعرض، وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية مع كبريات الشركات المرموقة إقليمياً وعالمياً.

وتبرز أهمية هذه المشاركة، من خلال تزامنها مع استعدادات المملكة لفتح أبوابها مجدداً للسياح من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالوجهات والمعالم والتجارب السياحية الممتعة والشائقة والآمنة، إضافة إلى ما شهده جناح المملكة من حضور مبهر لأبرز المشاريع السياحية الكبرى والوجهات والمواقع والتجارب، تجسدت عبر تقديم تجارب تفاعلية لزوار المعرض تعكس ما تمتلكه السعودية من أصالة وترحاب وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي.

وشهد الجناح السعودي توقيع الهيئة السعودية للسياحة، للعديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية المهمة.

وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: «شكل هذا الحدث المهم فرصة ثمينة جداً في توقيت رائع، عبر الالتقاء مع رواد صناعة السياحة في العالم لإظهار وتقديم الوجه المشرق لحاضر ومستقبل السياحة في المملكة، وما تحمله من كنوز سياحية هائلة وفرص استثمارية واعدة ونمو متسارع وتطلعات وطموحات لا حدود لها، تتناغم مع رؤية المملكة 2030».