شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح مصر يعود بـ «أوبرا فايزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يعود الفنان أشرف عبد الباقي من جديد مع فرقة مسرح مصر إلى شاشة «إم بي سي مصر» من خلال عرض مسرحية «أوبرا فايزة» في الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتدور أحداث المسرحية حول عدد من الشباب يُشكلون فريقاً غنائياً لتقديم عرض أوبرالي للتغطية على عملية سرقة، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

تشارك في بطولة المسرحية، إضافة إلى الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة نجوم الكوميديا في فريق مسرح مصر منهم: علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن «ويزو»، محمد أسامة «أس أس»، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر. المسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.