إجراءات واشتراطات السفر إلى السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن إجراءات واشتراطات السفر للقادمين من خارج السعودية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن السعودية تفرض حجراً صحياً على جميع القادمين إليها من الخارج بدء من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي المخصص لهم.

ويطبق على جميع القادمين من "غير المحصنين" من خارج المملكة على نفقتهم الخاصة.

ويكون الحجر الصحي المؤسسي في مرفق إيواء سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة ومؤهل للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين، ومدته 7 أيام من الدول المسموح لها، يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وتنتهي مدته لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية، مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة بدءاً من اليوم الثامن.

وحددت الهيئة 3 شروط للمسافرين القادمين إلى المملكة

يشترط أن يحمل المسافر جواز سفر ساري المدة "بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج".

يستثنى من عمل فحصين "PCR" للقادمين من خارج المملكة، جميع من هم دون سن الثامنة.

يعاد كل من لا يستوفي الشروط.