الفصائل الفلسطينية تقصف أهدافاً إسرائيلية في غلاف غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 2:31 مساءً

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها استهدفت بقذائف هاون كيبوتس مارس الجديد وأطلقت رشقات من الصواريخ على كيبوتس نير اسحاق وقاعدة “تسيلم” البرية وقاعدة “مشمار هنيغف” اللوجستية وقاعدة “رعيم” في صحراء النقب.

وأكدت “كتائب القسام” أنها شنت هجوما صاروخيا على قاعدة الغذاء والوقود قرب مدينة بئر السبع وبطاريات لمدفعية الهاوتزر قرب مدينة سديروت.

من جانبها، ذكرت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أنها قصفت برشقات من الصواريخ وعدد كبير من قذائف الهون الثقيلة كافة المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، وأوضحت “سرايا القدس” أن قصفها طال العديد من الكيبوتسات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بما فيها فجة ومارس الجديد وإيرز وكسوفيم ونيريم وزيكيم وأبو مطيبق ونحال عوز وكرم أبو سالم ورعيم وبئيري، بالإضافة إلى موقع “النصب التذكاري” ومستوطنة أشكول.

وأشارت “سرايا القدس” إلى أنها استهدفت خاصة بعدد من قذائف الهاون محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط كيبوتس كرم أبو سالم.

كما اعلنت “ألوية الناصر صلاح الدين”، الجناح العسكري لـ”لجان المقاومة” الفلسطينية، عن قصفها موقع إسناد صوفا العسكري وكيبوتس حوليت شرق رفح بخمسة صواريخ من طراز 107 ملم، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات والكيبوتسات في غلاف غزة منها كسوفيم وتسيلم ونحال عوز، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.