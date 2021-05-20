“الطاقة الذرية”: نتفاوض على تمديد الاتفاق مع إيران بشأن مراقبة مواقعها النووية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 2:13 مساءً

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن الاتفاق المبرم بينها وإيران في شباط بشأن مراقبة المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية لا يزال ساري المفعول، وأن مفاوضات جارية على تمديده.

ذكرت الوكالة أنها تجري مشاورات في الوقت الحالي مع إيران بشأن تطبيق التفاهم القائم بشأن الاتفاق المبرم في 21 فبراير الذي تنقضي فترة سريانه يوم غد الجمعة، مؤكدة أن مديرها العام رافائيل غروسي سيقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس محافظي الوكالة في الأيام القادمة.

كما أعلنت الوكالة الدولية وإيران في شباط الماضي أن طهران تخفض مستوى التعاون مع الوكالة، بما يشمل إلغاء الزيارات التفقدية المفاجئة، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق على مواصلة الوكالة “أنشطة المراقبة والتحقق المطلوبة” في الجمهورية الإسلامية.

ويحظى هذا الاتفاق بأهمية خاصة في ظل المفاوضات الدولية الجارية حاليا في فيينا بمسعى لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس من أن التوصل إلى حل لهذه المسألة يحظى بأهمية قصوى، وذلك بحسب “رويترز”.