“الخارجية الفلسطينية” تدين اعتداء المستوطنين على رجال الدين المسيحيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 49 دقيقة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداء المستوطنين على رجال الدين المسيحيين في القدس واعتبرته “تحريضا على حرب دينية”، معلنة “إقدام عناصر إرهابية من المستوطنين بالاعتداء بالضرب على عدد من رهبان بطرياركية الأرمن الأرثذوكس في القدس المحتلة قرب كنيسة القيامة وهم في طريقهم لإقامة الصلوات، مما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى حيث أصيب أحدهم في عينه”.

الوزارة اكدت أن “هذا الاعتداء الآثم على رجال الدين المسيحيين هو يمكن فصله عن حرب الاحتلال المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية، كما هو حاصل في استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف، وكذلك إقدام قوات الاحتلال على قصف وتدمير كنيسة اللاتين ودير الراهبات والمساجد وغيرها، في محاولة اسرائيلية مستميتة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني”.

حملت الوزارة “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الدعوات الإسرائيلية الرسمية للحرب الدينية كما تظهر في ممارسات واعتداءات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين وإرهابها المنظم”، محذرة من “تداعيات هذه الحرب وعدوان الاحتلال المتواصل على المقدسات على المنطقة بأسرها”، كما طالبت الوزارة العالمين الإسلامي والمسيحي ومؤسساتهما الدينية بسرعة التحرك لـ”إدانة هذه الاعتداءات على دور العبادة وفضحها على أوسع نطاق، والتحرك العاجل على المستوى الدولي لتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى وقف العدوان فورا”.

وأكدت أن “استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية ورجال الدين هو جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، وذلك بحسب RT