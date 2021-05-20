مقتل 9 مدنيين في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قُتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، الخميس، في انفجار قنبلة بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مسؤول بالإقليم، لم تسمه، أن الانفجار وقع في منطقة بوشران في مدينة لاشكر جاه عندما اصطدمت سيارة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وقال المسؤول: "أصيب طفلان في الانفجار".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن أصابع الاتهام دائما ما تشير إلى حركة طالبان التي نفذت تفجيرات مماثلة.