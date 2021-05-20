قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين من عدة بلدات في محافظتي الخليل ونابلس.



وذكرت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت النائب السابق نايف الرجوب، ويوسف قزاز من بلدة دورا جنوب الخليل، وبشار الكركي (25 عاما) من مدينة الخليل، وعلي سامي عادي، من بيت أمر، ومحمد ابراهيم احريزات من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واشارت الى ان قوات الاحتلال، اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت: أحمد عواد من المخفية، ومهند طبنجة من خلة العامود، ويزن مصباح من عراق التايه.