تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

فجّر خبراء مفرقعات ألمان قنبلة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية بشكل آمن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد إجلاء جماعي للسكان من حي مكتظ بالسكان في فرانكفورت.



ونشرت إدارة الإطفاء تغريدة على تويتر بعد منتصف الليل بقليل جاء فيها أن القنبلة التي تزن 500 كيلوجرام من حقبة الحرب انفجرت بشكل آمن.

وطلبت السلطات من حوالي 25 ألف شخص مغادرة منازلهم فى منطقة نورديند فى فرانكفورت كإجراء وقائي للسلامة.

ولم يكشف مسح أولي للمنطقة عن وقوع أضرار ملحوظة بعد الانفجار الذي تم تحت السيطرة.

وتم العثور على القنبلة الضخمة غير المنفجرة خلال أعمال تجريف ظهر الأربعاء.