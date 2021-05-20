شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الخميس، تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي لمدة شهر للحد من انتشار كورونا.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الحجر يسري من بعد غد السبت بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم التالي ، مشيرة إلى أن الحجر الصحي يشمل 19 ولاية من أصل .58

وأشارت أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.