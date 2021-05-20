شكرا لقرائتكم خبر عن 1401 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 551,430 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1642 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531,459 حالة