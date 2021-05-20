بالفيديو: مركز للتسوق يتأرجح ويثير الرعب!

وتعتبر ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 300 متر من أعلى المباني في الصين. وظهر مقطع فيديو على الإنترنت عن أشخاص يغادرون ناطحة السحاب على عجل. تُظهر اللقطات كيف تهتز ناطحة السحاب.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، استغرق إجلاء جميع الأشخاص من المبنى أكثر من ساعة بقليل. لا يزال سبب الحركة الغريبة لناطحة السحاب غير معروف.