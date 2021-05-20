اسعار النفط تهبط مجددا

وهبط خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 2.02% إلى 65.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 010:05 بتوقيت غرينتش.

فيما تراجع الخام الأميركي 1.80 دولار إلى 62.20 دولارا للبرميل. وخسر كلا العقدين حوالي 3% في الجلسة السابقة.



هذا وأحرزت القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني وهو ما قد يدعم إمدادات الخام.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات، أمس الأربعاء، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.