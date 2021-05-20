صورة الأمير ويليام يحصل على لقاح كورونا حديث المتابعين... وعضلاته تسرق الاضواء!

وذكر الأمير ويليام، البالغ من العمر 38 عاما، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، على إنستغرام يوم الخميس أنه تلقى الجرعة هذا الأسبوع، ونشر صورة له أثناء حقنه باللقاح في متحف العلوم بلندن.

وقال: "حصلت يوم الثلاثاء على جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19... إلى كل أولئك الذين يعملون في حملة التطعيم.. شكرا لكم على كل ما فعلتم وما زلتم تفعلون".

والملفت في الأمر أنّ أبرز تعليقات متابعي الأمير ويليام تناولت عضلاته المفتولة بعيداً عن تلقّيه اللقاح. فقال أحد المتابعين: "إنّها المرّة الأولى التي أرى فيها عضلات ملكية"، وعلّق آخر:" يمكن أن نلاحظ أنّك تدرّبت كثيراً في الفترة السابقة".