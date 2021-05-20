بالصور: الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أخماد حريق خان في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على نيران اشتعلت داخل خان قديم في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان ومنعت امتداد السنتها الى الابنية التجارية المجاورة بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واضاف البيان انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".