إسرائيل تلقي 3 قنابل دخانية جنوب لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم لبنان، الخميس، إسرائيل بإلقاء 3 قنابل دخانية وإطلاق نار تجاه مزارعين جنوبي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإن دورية إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل دخانية في سهل مرجعيون قبالة المطلة جنوب لبنان.



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وأضافت أن "دورية للعدو الإسرائيلي ألقت ثلاث قنابل دخانية وأطلقت النار في الهواء باتجاه مزارعين كانوا يحرثون الأرض في سهل مرجعيون قبالة المطلة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش اللبناني أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء منطقة وادي حامول جنوب لبنان بـ 17 قذيفة، دون أن يسفر القصف عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أن مدفعيته تقصف أهدافا داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر.