ميركل تؤيد "اتصالات غير مباشرة" مع حماس بشأن غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن تأييدها إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقالت وميركل إن حماس "أساسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل".

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون (دبليو.دي.آر) العام أنه "لا يمكن القيام دائما باتصالات مباشرة لكن بالتأكيد يجب إشراك حماس بطريقة أو بأخرى لأنه من دون حماس لا وقف لإطلاق النار".

ودافعت ميركل عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة نيران الصواريخ من قطاع غزة"، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتابعت: "من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية.. لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة".