انطلاقا من ليبيا.. 9 آلاف مهاجر غير شرعي بإيطاليا في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، استقبال نحو 9 آلاف مهاجر انطلاقا من الأراضي الليبية منذ بداية العام الجاري.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، الخميس، "منذ بداية العام الحالي، وصلنا 8987 مهاجرا انطلاقا من الأراضي الليبية، مقارنة بـ 13358 خلال الأشهر الخمسة الأخيرة" في 2020.

وأضافت لامورجيزي في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية حول إدارة ظاهرة الهجرة أن “طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، أي ليبيا والجزائر وتونس، هو طريق الدخول الرئيسي للمهاجرين من شمال أفريقيا”.

وتابعت: “حظينا بذروة تجاوزت الـ3500 مهاجر في شهر مايو (أيار) الجاري، وما يقارب من 22 ألفا منذ بداية العام"، في إحصاء إجمالي لكل المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا عبر كل طرق الهجرة غير الشرعية.

وفي عام 2020، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية 3607 أشخاص، بحسب الوزيرة.

أما العام الجاري، فقد جرى إعادة 1277 شخصًا إلى أوطانهم الأصلية، حتى الـ9 من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بترحيل المهاجرين التونسيين، قالت الوزيرة "تم تنفيذ 2016 عملية إعادة عام 2020، منها 1831 عن طريق رحلات طيران”.

وفي وقت سابق، عبّر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو صودا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن قلقه من تزايد انطلاق قوارب الهجرة من ليبيا، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح جراء غرق المهاجرين.

وقال المسؤول الدولي إنه "لا يمكن تجاهل الأوضاع الحالية"، مطالبًا الدول المعنية بـ"ضرورة الوفاء بمسؤولياتها وتعيد نشر سفن البحث والإنقاذ".

وكانت البحرية الليبية، أعلنت الأسبوع الماضي، إنقاذ 172 مهاجرًا أفريقيًا شمال مدينة الزاوية، غربي البلاد، كانوا في طريقهم لأوروبا على متن زورق مطاطي.



ظروف مروعة

ومرارا، نددت منظمات أممية ودولية بعمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث يتم احتجازهم في ظروف مروعة، فضلا عن معاناتهم هناك بسبب الحرب وضعف إمكانية وصولهم للخدمات الأساسية.

وسبق وأن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع كبير بأعداد المهاجرين المغادرين للسواحل الليبية مؤخرا، إذ جرى تسجيل اعتراض وإعادة حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى الأراضي الليبية منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في 2015، غرق الآلاف على طول طريق المتوسط، كما جرى اعتراض آخرين في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا ليتم احتجازهم في مراكز تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة والبنى التحتية.