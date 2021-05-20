قصف غزة.. "معجزة صاروخية" تنقذ 3 أسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معجزة أنقذت 3 أسر بغزة، عندما سقط صاروخ إسرائيلي كبير على منازلهم، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا بعد 11 يوما من عملية "حارس الأسوار".

وتوالت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، مع تكثيف للقصف المدفعي الذي يكاد لا يتوقف مستهدفًا الأطراف الشرقية للقطاع وأحياء بعمق المدن الفلسطينية، ما دفع المزيد من الأهالي للرحيل عن منازلهم.



وصباحا قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا على رؤوس قاطنيه لتقتل فلسطينية وتصيب زوجها وطفلها وتصيب 8 آخرين من جيرانها أغلبهم نساء وأطفال في خانيونس.





وأكدت مصادر حقوقية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت صباحا 3 منازل وشاحنة، قبل أن يحدث بعد الهدوء لعدة ساعات؛ قبل أن يستأنف القصف الإسرائيلي دك المنازل والأراضي الزراعية.



ونجت عائلة بأعجوبة بعد استهداف منزلها بصاروخ لم ينفجر في خانيونس.



وقال الفلسطيني محمد محارب إن صاروخا ضخما أصاب منزله بعد منتصف الليل وأصاب 4 من سكان المنزل منهم 3 أطفال.





وأضاف لـ"الخليج 365": "اعتقدنا في البداية أن الأمر يتعلق بصاروخ من طائرة دون طيار، ولكن لاحقا اكتشفنا أن صاروخا ضخما اقتحم منزلنا وسقط بمنزل جيراننا محدثا دمارا كبيرا دون أن ينفجر".



وتابع "لو انفجر الصاروخ لكانت مجزرة مروعة".



في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 230 قتيلا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.



