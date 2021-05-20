اعتقال 6 دواعش وضبط صواريخ وعبوات شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن عمليات عسكرية مستمرة، أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط أنفاق وأوكار تضم عبوات ناسفة وأكثر من 100 صاروخ.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "سعياً لإدامة الاستقرار الأمني الذي تشهده غرب محافظة نينوى؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من نصب كمين محكم لإرهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة".

وأوضحت خلية الإعلام أنه "تم تدوين أقوالهما واعترفا بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية ومشاركتهما في مواجهة الأجهزة الأمنية؛ وجرى إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة وفق القانون".

وفي سياق متصل، بحسب البيان، وضمن "عمليات متفرقة ألقت مفارز الجهاز في غرب نينوى القبض على 4 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإجرامية، إذ اعترفوا بعملهم في ما يسمى ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة وشاركوا في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على 127 صاروخا مختلف الأنواع، داخل أوكار وأنفاق تعود لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية في كركوك، عثرت مساء اليوم، على تسعة أوكار للإرهابيين و15 عبوة ناسفة وثلاثة أنفاق و127 صاروخا مختلف الأنواع".

وتعود هذه النتائج، وفقا لبيان الخلية، إلى "عملية واسعة من أربعة محاور انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير مناطق وادي الشاي ووادي زغيتون وقرية السادة وقضاء الطوز، والبحث عن فلول عصابات داعش الإرهابية، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وخلال الأسبوعين الماضيين، تمكن الأمن العراقي من الإطاحة بعشرات الإرهابيين خلال عمليات متفرقة تركز أغلبها في الجانب الشمالي من البلاد.

وتشن القوات العراقية حملات عسكرية متواصلة لملاحقة عناصر داعش، بعد أن عادت خلاياه الإرهابية إلى النشاط مجدداً وشن الهجمات منذ مطلع العام الماضي.