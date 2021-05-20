مباحثات صينية مصرية فلسطينية بشأن غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي يون، مباحثات مع ممثلين فلسطينيين ومصريين حول تطورات الأوضاع في غزة.

ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الخميس، فإن المباحثات التي جرت يومي 18 و19 مايو/أيار الجاري كانت تهدف لتسهيل استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين.



وأفاد بأن المبعوث تشاي أكد مجددا أن الصين تدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه القانونية، وتدعم جهود الوساطة من مختلف الأطراف، بما في ذلك مصر.

وأشار إلى أن بكين تخطط أيضا لإجراء محادثات مع إسرائيل وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الصين ترغب في معالجة القتال في غزة على الرغم من العراقيل الأمريكية.

ويدخل التصعيد العسكري بين إسرائيل وفصائل فلسطينية يومه الحادي عشر، دون أن تثني الجهود الدولية الطرفين عن تبادل القصف والرشقات الصاروخية.

وتتواصل جهود عربية ودولية بينها الولايات المتحدة التي ألقت بثقلها في الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.

والأربعاء، صعّد الرئيس جو بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم"، تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.