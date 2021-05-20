تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مفخخة استهدفت (جازان) بالسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس اعتراض وتدمير طائرة مفخخة (مسيرة) أطلقتها "ميليشيات الحوثي الارهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان بمدينة (جازان) جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) في موقع التواصل الاجماعي (تويتر) عن التحالف تأكيده "استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الارهابية استهداف المدنيين والاعيان المدنية بطريقة متعمدة".

وقال التحالف انه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.