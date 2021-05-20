استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ان مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جنين الثلاثاء الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان ان المواطن منتصر زيدان (29 عاما) استشهد متأثرا بجروحه بعد اصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال المواجهات التي دارت في (جنين) شمال الضفة الغربية.

وأوضحت ان عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري ارتفع الى 29 شهيدا بينهم أربعة أطفال وسيدة.

وكانت سيدة استشهدت يوم أمس الاربعاء برصاص مستوطن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة (كريات اربع) المقامة على أراضي مدينة الخليل.

واستشهد امس الأربعاء محمد كيوان (17 عاما) من مدينة (ام الفحم) في الأرضي المحتلة عام 48 متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال وفقا لما ذكره موقع (عرب 48) الاخباري.

وأوضح ان المدينة أعلنت اليوم الحداد والاضراب الشامل في كافة المرافق.

وتشهد مدن وبلدات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مواجهات مع شرطة الاحتلال رفضا للاعتداء على القدس والعدوان المستمر على قطاع غزة.