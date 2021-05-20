الهند: 3874 وفاة و276110 اصابات جديدة ب (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الخميس تسجيل 3874 حالة وفاة بالاضافة الى 276110 اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان بأن اجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 287122 حالة فيما بلغ اجمالي الاصابات 25772440 اصابة.

واشارت الوزارة الى ان عدد المتعافين وصل الى 22355440 شخصا وسط اجتياح الموجة الثانية من الجائحة البلاد.

وتشهد الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والاصابات حيث ارهقت الأعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس المستشفيات التي تواجه نقصا في امدادات الاكسجين والادوية الاساسية واللقاحات والاسرة في وحدات العناية المركزة.

ونشرت الحكومة الهندية قواتها الجوية والبحرية لتسريع عملية توفير إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى مثل مولدات الأكسجين وحاويات الأكسجين ومكثفات الاكسجين وأجهزة التنفس الصناعي من داخل البلاد وخارجها.

وبدورها ساهمت العديد من الدول حول العالم ومنها دولة الكويت في توفير المساعدات العاجلة للهند تضامنا معها في مأساتها اثر انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس (كورونا) وإخفاق النظام الصحي في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين.

وفرضت عدة ولايات هندية منها العاصمة (نيودلهي) و(كارناتاكا) و(تاميل نادو) و(كيرالا) و(ماهاراشترا) و(راجستان) و(البنجاب) و(بيهار) و(أوتار براديش) و(ماديابراديش) و(هاريانا) و(أوديشا) إغلاقات كلية وجزئية وقيودا على حركات الأشخاص لتقليص عدد الوفيات والاصابات.