قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على شرقي غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، عدة غارات شرقي مدينة غزة، وذلك في أعقاب إصابة جندي بشظايا صاروخ استهدف حافلة لنقل الجنود شمالي القطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي، الخميس، بشظايا صاروخ "كورنيت" موجه أطلق على حافلة لنقل الجنود شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، بتعرض شرقي القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا، إن الغارات على شرقي القطاع استهدفت مواقع في غزة استخدمت لإطلاق القذائف.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وصفت بأنها عنيفة، شملت معظم مناطق قطاع غزة خلال ساعات الليل وصباح اليوم.

وقد أسفرت الغارات عن مقتل امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر معظمهم أطفال، في قصف استهدف بيوتا وأراض زراعية وطرقات رئيسية في القطاع.